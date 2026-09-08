El entrenador artífice de la Copa Libertadores que conquistó Colo Colo en 1991 volvió a Chile para ser homenajeado por los hinchas albos.

Después de más de dos décadas, Mirko Jozic volvió a pisar suelo chileno. El histórico entrenador croata, artífice de la Copa Libertadores que conquistó Colo Colo en 1991, arribó este martes al Aeropuerto Internacional de Santiago, donde fue recibido por un grupo de hinchas albos.

Visiblemente emocionado por el reencuentro con Chile, Jozic habló brevemente con los medios tras su llegada: “Primero, venir a Chile es algo muy emotivo para mí. Es pura emoción lo que siento”, expresó el histórico estratega.

Mirko Jozic volvió a Chile para ser homenajeado por hinchas albos (@CSDColoColo).

El croata también valoró el cariño que ha recibido durante todos estos años y aseguró que su paso por Colo Colo dejó una huella que permanece vigente. “Esto confirma que por atrás de mí quedó alguna huella que la gente reconoce, que sigue mi amistad y mi amor por Colo Colo y por Chile”, señaló.

Jozic, además, recordó que el éxito conseguido en 1991 fue producto del trabajo colectivo. “Yo soy un hombre y todo lo que hicimos no es mérito mío, es del equipo y el equipo no es nada sin los hinchas, como tiene Colo Colo”, afirmó.

Finalmente, el histórico entrenador entregó una emotiva reflexión sobre su vínculo con el club. “Porque el corazón limpio, claro y el alma blanca como la camiseta de Colo Colo. Eso es el valor que uno alcanza una vez en la vida y sigue hasta el final”, sentenció.

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Los homenajes a Mirko Jozic

La visita de Mirko Jozic a Chile incluirá varios homenajes. Este miércoles 9 de septiembre tendrá un encuentro con hinchas albos en el Teatro Caupolicán, mientras que el jueves 10 recibirá un reconocimiento en el Salón de Honor del exCongreso Nacional. Además, será homenajeado en el Estadio Monumental durante el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción y participará en otras actividades junto a la comunidad alba.