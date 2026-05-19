El jugador de Colo Colo que tiene descolocado a Claudio Borghi: “Pensé que iba a tener mejor rendimiento”

El ex técnico de Colo Colo se refiere a un jugador del plantel que ha tenido poco y nulo protagonismo con Fernando Ortiz.

Colo Colo ya dio vuelta la página de la victoria ante Ñublense por 6-2 el domingo en el Estadio Monumental y ahora se concentra de lleno en el clásico ante Universidad Católica, el cual se disputará este domingo 24 de mayo en el Claro Arena.

En Picado TV hablaron sobre la banda derecha de los albos y fue Claudio Borghi el que alzó la voz por el poco y nulo protagonismo que ha tenido Matías Fernández: “A mí me llama mucho la atención que Fernández no funcione. Campeón de copa, jugaba en Ecuador y muchos lo propusimos incluso para la selección”, dijo.

Fernández tiene poco protagonismo en Colo Colo. | Foto: Photosport

El ‘Bichi’ no encuentra explicación para que Fernández no juegue en el Cacique y en el último partido ni siquiera haya ingresado: “Pensé que su llegada a Chile iba a tener mejores rendimientos y no los ha tenido. Físicamente está bien, ¿será que no tiene confianza?”, argumentó.

Sobre las cualidades del puesto, Claudio Borghi expone que “Una cosa es que el lateral esté esperando el balón y otra es que llegue después del balón y haya sorpresa. Estos laterales altos no generan sorpresa porque tienen que venir. Una vez que van, tiene que ser aprovechado”.

Ahora, habrá que ver si Matías Fernández le puede torcer la mano al destino y ganarse un puesto en Colo Colo. De momento, el entrenador del Cacique privilegia la faceta defensiva que le presenta Jeyson Rojas en la banda derecha.

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En síntesis

Colo Colo enfrentará a Universidad Católica el domingo 24 de mayo en el Claro Arena.

El exfutbolista Claudio Borghi cuestionó el nulo protagonismo y bajo rendimiento de Matías Fernández.

El director técnico de Colo Colo prefiere alinear a Jeyson Rojas como lateral derecho.