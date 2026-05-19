¿Juega Javier Correa ante la UC? Daniel Arrieta cuenta toda la verdad en Colo Colo: “Tiene una…”

El periodista y reportero que cubre a los albos aborda la actualidad del delantero tras salir con molestias ante Ñublense.

Javier Correa viene siendo, por lejos, el jugador más determinante de Colo Colo en los últimos partidos; anotando goles, asistiendo y mostrándose muy activo y colaborativo con sus compañeros de equipo.

En el último partido ante Ñublense, el delantero trasandino anotó dos goles y, tras marcar el segundo de penal, evidenció molestias que lo terminaron sacando del partido y generando alarma de cara al próximo encuentro ante la UC.

“Javier Correa tiene una molestia después de patear el penal. Es muy evidente que le pega y tiene un gesto de dolor, típico de una lesión muscular o una contractura”, dijo el periodista y reportero que cubre a los albos, Daniel Arrieta en Picado TV.

Correa salió con molestias ante Ñublense. | Foto: Photosport

En esa línea, suma diciendo que “Él venía con una molestia que la arrastraba desde la previa del partido ante Coquimbo Unido el miércoles pasado. Llegaba algo al límite, pero estaba para jugar. Siente la molestia y lo sacan altiro”.

En el cierre, Arrieta le da tranquilidad al pueblo albo: “La buena noticia y es lo que dijo el propio jugado es que no es nada grave. Entonces, la tranquilidad, por ahora, es que Correa debería estar ante Universidad Católica”.

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Así las cosas y de no mediar nada raro, Javier Correa dirá presente el domingo en el Claro Arena ante Universidad Católica, compromiso donde los albos necesitan los tres puntos para afirmarse en el liderato y sacar de carrera a un clásico rival.

En síntesis

El delantero Javier Correa anotó dos goles frente a Ñublense antes de salir lesionado.

El periodista Daniel Arrieta reportó que el jugador arrastraba una molestia desde el miércoles.

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