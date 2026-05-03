Este domingo Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, partido pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, donde al cierre el cuadro popular lo ganaba por 1-0.

El Cacique venía de imponerse por 2-1 a Universidad de Concepción, pero en esta jornada se le hizo difícil abrir el marcador en Macul, pues se encontraron con una gran actuación del arquero Diego ‘Mono’ Sánchez.

Pero también los hinchas albos han apuntado al planteamiento del entrenador Fernando Ortiz y la poca agresividad de los laterales para ir al ataque y enviar centros con mayor precisión.

Los apuntados son Matías Fernández y Diego Ulloa, este último se había ganado al pueblo albo con sus actuaciones esta temporada, incluso había sido el capitán en el partido anterior.

En redes sociales como X (ex Twitter) se pudieron leer críticas para ambos, aunque también para el desempeño del equipo en general.

“Ni Ulloa ni Fernández saben sacar un buen centro”; “Ulloa métete al área, encara”; “No hay profundidad en este equipo”, fueron parte de los comentarios de los cibernautas colocolinos.

Publicidad

Revisa a continuación algunos de los comentarios:

Publicidad

En síntesis