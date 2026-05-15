Patricio Yáñez destruye a estos tres jugadores en Colo Colo por su nivel: “No han respondido”

El ídolo de Colo Colo, Patricio Yáñez le cayó con todo a estos jugadores del 'Cacique'.

Colo Colo se llenó de dudas tras lo que fue su derrota ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, en la que los ‘Albos’ cayeron ante los ‘Piratas’ por 1-0 y dejaron una imagen futbolística bastante preocupante para sus hinchas.

Sobre el presente del ‘Cacique’, un ídolo del club como lo es Patricio Yáñez ocupó su espacio en el programa ‘F90’ y habló del rendimiento de algunos jugadores en Colo Colo, en donde nombró a tres jugadores que lo han decepcionado en su llegada al club.

“Para mí hay tres jugadores que están en deuda para mí y no han respondido hasta el momento, Matías Fernández, Javier Méndez y Lautaro Pastrán, por todo lo que han mostrado en la cancha”, comienza señalando Yáñez.

Puntualizando, el ‘Pato’ analizó lo que ha sido el rendimiento de Matías Fernández, a quien lo veía como una pieza fundamental para la defensa de Colo Colo tras lo que fue su paso por Independiente del Valle, pero hasta hoy en día, sigue sin ser opción en el equipo.

Fernández es uno de los apuntados por Yáñez | Foto: Photosport

“Lo de Matías Fernández, un jugador probadisimo a nivel internacional, jugó en Independiente del Valle siempre de titular, que no pueda jugar de defensa, ni de volante, de acuerdo a la producción que uno tiene que exigirle a este tipo de jugadores”, declaró.

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Concluyendo, Yáñez comentó también lo que ha sido el nivel que ha mostrado Lautaro Pastrán, de quien pensó en una primera instancia que podía ser un jugador importante para el ataque de Colo Colo, pero que está muy lejos de mostrar un buen nivel.

“Lo de Pastrán ya no, va de más a menos, frente a Audax Italiano hizo un buen partido, daba la impresión que habían encontrado un jugador relevante por el sector izquierdo, pero no ha aportado lo que uno esperaba o lo que uno podía esperar”, cerró.

En Síntesis

Aquí tienes los datos fácticos extraídos del artículo:

Coquimbo Unido derrotó a Colo Colo por 1-0 en el torneo de Copa de la Liga.

derrotó a por 1-0 en el torneo de Copa de la Liga. El exjugador Patricio Yáñez señaló que Matías Fernández, Javier Méndez y Lautaro Pastrán están en deuda.

señaló que Matías Fernández, Javier Méndez y están en deuda. Matías Fernández llegó al club como refuerzo tras ser titular siempre en Independiente del Valle.