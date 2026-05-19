Juvenal Olmos cree que estos tres jugadores son claves en Colo Colo: “Se adueñan de la cancha”

El técnico nacional se refirió en TNT a los tres jugadores que le dan vida a Fernando Ortiz y tienen a Colo Colo puntero.

Colo Colo logró tres puntos importantes el domingo pasado ante Ñublense, equipo al cual derrotó con contundencia por 6-2 y se afirmó en el primer lugar de la Liga de Primera 2026 sacándole 5 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor.

El triunfo frente a los diablos rojos de Chillán ha sido el más expresivo en la era Fernando Ortiz, donde no solo acompañó el resultado, sino que también se vio a un Colo Colo muy distinto de lo que venía proponiendo el DT.

Álvaro Madrid ha sido el alma del mediocampo en Colo Colo. | Foto: Photosport

Más allá de cómo se dio el triunfo, Juvenal Olmos mostró su admiración por el puntero del fútbol chileno: “Se instala que eliges ganar o jugar bien. Para mí, de manera errónea. No creo que Colo Colo haya querido ganar jugando defensivamente”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En esa línea, Olmos elogia el tridente en el mediocampo compuesto por Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón: “Colo Colo tiene buenos jugadores y logró implementar esos 3 volantes de contención en el medio que hoy día se adueñan de la cancha. Sumado a los dos laterales que va por los costados y suma 5”, agregó.

Ahora, Fernando Ortiz tendrá un desafío aún mayor cuando tenga que visitar a Universidad Católica en el Claro Arena, compromiso válido por la Fecha 14 y que se disputará este domingo 24 de mayo en Las Condes.

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En síntesis

Colo Colo derrotó 6-2 a Ñublense y se consolidó líder de la Liga 2026.

El entrenador Fernando Ortiz logró el triunfo más expresivo de su era en el club.

El comentarista Juvenal Olmos elogió el mediocampo albo integrado por Madrid, Méndez y Alarcón.