Este viernes habló el entreandor de Colo Colo, Fernando Ortiz, en la previa de la Supercopa contra Universidad de Chile, que será su debut al mando de los albos luego de una semana y media de trabajos.

El técnico argentino buscará este fin de semana el primer título de su carrera como director técnico, en la que puede ser la única alegría del Cacique en el año del centenario.

Y sobre aquello se refirió esta jornada en las redes oficiales del club, donde dio a conocer sus sensaciones en esta previa y cómo está preparando al equipo.

“La verdad estoy feliz, esa es una palabra que siempre utilizo a la hora de poder tener una competencia tan importante como lo es la Supercopa. Estar en una instancia decisiva como entrenador no significa otra palabra más que felicidad. Debuto en una final y obviamente trabajando para que podamos finalizar con felicidad también. En ese sentido preparando el equipo para que de el máximo ante nuestra gente”, comenzó diciendo.

Respecto a la disposición del plantel colocolino, el Tano destacó el profesionalismo de los jugadores: “Muy perceptivos, muy profesionales, tengo todos los jugadores predispuestos para poder llegar de la mejor manera. Estamos a nada de poder jugarla, así que agradecido siempre de los jugadores”.

¿Qué dijo Fernando Ortiz de la U?

En la instancia se refirió brevemente al rival de turno, en lo que será un nuevo Superclásico, pero prefirió profundizar en sus dirigidos.

“Más que nunca estamos confiados en el trabajo, más que nunca queremos ganarlas, es un clásico, una final, que requiere muchísimas cosas pero nosotros estamos preparados para afrontarla”, indicó.

“Obviamente sea la U, sea quien sea, nosotros estudiamos el rival, en este caso particular de un clásico, no deja de serlo. Pero me enfoco más en lo que nosotros podamos hacer, eso es algo que siempre lo digo. Me interesa mucho más mi equipo que el rival”, completó el DT de 47 años.

Fernando Ortiz prepara el equipo de Colo Colo para su debut en la Supercopa. (Foto: @ColoColo)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y en la plataforma de streaming HBO Max.