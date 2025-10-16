Este miércoles Colo Colo quedó fuera de la final de la Copa Libertadores Femenina 2025, al caer en penales contra Deportivo Cali en una de las semifinales.

Las albas aspiraban a su segunda estrella continental y estirar su racha de 36 victorias consecutivas, sumando todos los torneos.

Pero luego del empate 0-0 en el tiempo reglamentario, las colombianas no dieron espacio al error en la tanda de penales, venciendo por 5-4 en los lanzamientos desde los 12 pasos.

Ahora las tricampeonas del fútbol chileno irán por el premio de consuelo, ya que deben disputar el tercer lugar con el perdedor de la otra llave, Ferroviaria, que también se inclinó por penales ante Corinthians (6-5) luego de empatar 1-1 en el duelo de equipos brasileños.

El siguiente rival es un viejo conocido para Colo Colo en esta categoría, aunque no trae un buen recuerdo. Pues las Guerreras Granates le arrebataron el título a las albas en la final de la edición 2015, la cual se disputó en Colombia.

En aquella ocasión Ferroviaria venció por 3-1 al Cacique en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Ferroviaria será el rival de Colo Colo por la disputa del tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina 2025. (Foto: @LibertadoresFEM)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Ferroviaria?

Ahora Colo Colo y Ferroviaria se volverán a ver las caras después de 10 años, esta vez en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, partido por el bronce que se disputará el domingo 19 de octubre a las 16:00 horas de Chile.