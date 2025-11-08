Colo Colo obtuvo un importante triunfo 2-1 sobre Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera y mantuvo viva la ilusión de alcanzar un puesto en la Copa Sudamericana 2026. Tras el pitazo final el técnico albo Fernando Ortiz analizó la sufrida victoria en el estadio Santa Laura.

En esa línea, el ‘Tano’ lanzó una honesta confesión: “El análisis lo voy a hacer un poco más tranquilo ahora cuando vea el partido. Sí puedo decir que todo lo que he practicado durante la semana no salió absolutamente nada, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas: a veces uno planifica y trata de hacer más claro, pero se sacó con mucho carácter”, declaró.

En ese análisis, Ortiz sostuvo que: “No tuvimos un buen primer tiempo, se los dije en el entretiempo: las cosas no salieron como esperábamos, había que sobreponerse con actitud, con garra, con huevo, y eso se vio en el segundo tiempo. Queríamos abrir esa defensa de línea de cinco con los volantes bien cerrados para que el espacio esté atrás de los carrileros, pero no lo pudimos encontrar nunca”.

Ortiz: “Antes no teníamos actitud”

Sobre los tres puntos obtenidos, el argentino reconoció que “poquito a poquito vamos sumando puntos, nos acercamos al objetivo de ingresar a copas. Hay que sumar, de la manera que venimos haciéndolo, con buen juego a mi modo de ver. Ganamos dos partidos de visitante en canchas muy difíciles, sacamos un partido que en el juego no tuvo tanto como en otras ocasiones y tuvimos la fortuna de mostrar el carácter que los jugadores tuvieron en el campo. Ahí vamos, prendidos para acortar puntos y meternos en el objetivo que es la Copa”.

“Hoy quizás no fue el equipo que queríamos o veníamos mostrando, pero destacó algo que antes no teníamos: actitud, entrega, sabiendo que teníamos un hombre menos y queríamos sacar el resultado. Se dio, y eso es muy rescatable para los chicos”, cerró.