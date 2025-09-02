El pasado domingo 31 de agosto se registró una trágica muerte en el Estadio Monumental, en medio del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, al que asistieron casi 40 mil espectadores.

Un hincha del Cacique perdió la vida tras caer de los techos de la zona suroriente del recinto deportivo. Fue identificado como Sergio Arce Romero, de 31 años, quien en un acto temerario, intentando pasarse de la galería Galvarino a Cordillera, sufrió el accidente.

En el momento quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital de La Florida, donde perdió la vida por la gravedad de las heridas.

En las últimas horas se dio a conocer que era familiar de una diputada, precisamente su hermano. Se trata de la honorable Mónica Arce, quien es representante del distrito 12 en la cámara baja.

Fue ella misma quien salió a dar una versión en representación de la familia por lo sucedido, donde contó cómo era su hermano y la mala decisión que tomó que le terminó costando la vida.

“La familia está muy afectada. Como familia lo conversamos y estamos muy claros, hicimos la reflexión de que la decisión de mi hermano fue, a lo menos, irresponsable. Sabemos que incluso pudo haber afectado a otras personas”, comenzó diciendo en palabras que replicó Radio Biobío.

“Era un chico trabajador, solo era fanático. La única mala decisión que ha tomado en su vida”, insistió.

Mónica Arce, diputada por el distrito 12 y hermana del fallecido hincha de Colo Colo. (Foto: Raúl Zamora/Aton Chile)

Un llamado de atención para Colo Colo y los organizadores

Luego, la diputada por las comunas del sector suroriente de Santiago hizo un llamado de atención a los organizadores por los peligros en las infrastructura en los estadios.

“Quisiera poner como tema que esto no puede seguir ocurriendo, que las dirigencias tienen que hacerse cargo de la infraestructura y también de la seguridad de sus establecimientos”, lanzó.

En la misma línea, cuestionó que el partido no se haya suspendido o al menos retrasado tras este trágico hecho.

“Recordar que mi hermano cayó minutos antes de que comenzara el partido; por lo tanto, si no se suspendía, al menos se podría haber aplazado. El negocio del fútbol no puede seguir manchándose de sangre”, completó Arce.