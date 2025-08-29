Este viernes hubo conferencia de prensa en Colo Colo en la previa del Superclásico contra Universidad de Chile, donde habló el técnico interino de los albos, Hugo González.

El estratega respondió a las consultas de los medios, como la situación de Alan Saldivia que pdoría partir al Vasco Da Gama en la antesala del choque contra la U, pero también fue consultado por los dichos del entrenador Gustavo Álvarez de los azules.

Horas antes, el técnico del elenco estudiantil agradeció por la solidaridad de Colo Colo y los capitanes albos luego de la barbarie en Avellaneda, donde la semana pasada el equipo chileno vivió un verdadero infierno en su visita a Independiente por Copa Sudamericana.

“Hago especial mención a Colo Colo con palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez, por ahí alguno más que no lo sé, pero realmente me parece que la competitividad deportiva es una cosa y el odio entre nacionalidades e hinchadas no tiene sentido”, expresó Álvarez en su propia conferencia de prensa.

La respuesta de Hugo González a Gustavo Álvarez

Ante aquello, Hugo González respondió a estas palabras recordando la historia del cuadro popular y las enseñanzas que dejó el fundador y mártir David Arellano.

“Bueno, ahí se ve un poco todo lo que genera Colo Colo. Aquí, si nos remontamos, hay los mandamientos de Arellano. Si empezamos a ver, hay parte de eso en lo que dicen los jugadores, la empatía que generó eso. A un equipo independiente que sea el archirrival, lo que sea, pero se empatizó con la gente, con los jugadores, con todo”, comentó.

“Y eso refleja la calidad de personas que son, en este caso, los que me nombraste tú, Arturo, Esteban, y no solamente ellos, sino que en general. Entonces, más que mal, me alegra también que haya sido reconocido por Álvarez, por el técnico de la U, y también habla muy bien de él”, reconoció al DT de los universitarios.

El entrenador de Colo Colo Hugo González en la conferencia de prensa en el Estadio Monumental previo al Superclásico. (Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico?

El Superclásico 198 entre Colo Colo y la U se disputará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.