Pasan los días y Colo Colo sigue trabajando al cien por ciento para la Supercopa ante Universidad de Chile. El duelo, que aún no es confirmado, es el primer gran desafío del técnico argentino Fernando Ortiz quien podría debutar dando una vuelta olímpica contra el archirrival.

Durante estas jornadas de trabajo, el ‘Tano’ ha focalizado sus esfuerzos en mejorar el rendimiento físico de sus jugadores, y a días del choque ante la U ha comenzado a planificar su esquema táctica, donde ya se ha desvelado que apostaría por un 4-2-3-1 .

Claudio Aquino agarra camiseta de titular con Fernando Ortiz en Colo Colo (Photosport).

Si bien por ahora Ortiz ha trabajado con varias oncenas, el periodista de ESPN, Nicolás Ramírez, destacó el rol que ha adquirido Claudio Aquino en el esquema del estratega trasandino: “Ha tomado más relevancia como el enganche del Tano”, señaló el profesional, apuntando a la importancia que tiene el exjugador de Vélez y Argentinos Juniors en el andamiaje del equipo.

En esa línea el reportero de Colo Colo para la señal internacional dejó entrever que por ahora el millonario refuerzo albo es el único con camiseta de titular asegurada: “Vidal, Pavez, Alarcón y Méndez se pelean el puesto. Pizarro no debería salir. Ese último cupo queda para los que mencioné”, agregó Ramírez.

Claudio Aquino ha disputado 33 partidos en lo que va de temporada con la camiseta de Colo Colo. En ellos, el argentino se ha anotado con 4 goles y 4 asistencias.