Todo parace indicar que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre pese a la petición de los azules de suspender este partido, para darle prioridad a sus compromisos internacionales.

Cabe recordar que la U es el único equipo chileno que sigue en competencia en el exterior, instalado en cuartos de final de Copa Sudamericana, donde el jueves 18 visitará a Alianza Lima en Perú.

Pero desde la ANFP npo accedieron a esta solicitud, mientras que las autoridades de la Región Metropolitana tienen todo listo y dispuesto para que este duelo se lleve a cabo en condiciones especiales a las 15:00 horas de la jornada dominical en el Estadio Santa Laura.

La voz de Colo Colo que está de acuerdo con la petición de la U

En esa línea, un histórico albo conversó con BOLAVIP y comprendió el llamado que ha hecho la U. Se trata del exfutbolista argentino Gustavo De Luca, campeón con Colo Colo de la Recopa Sudamericana 1992.

Ante esta situación, el ‘Goleador de las Malvinas’ apuntó a los pocos días de preparación, cin un viaje entremedio, que tendrán los azules.

“Tiene razón, parece que son poquitos días y es verdad que es el único que está representando a Chile en el ámbito internacional. En ese contexto tiene razón, habría que correr la supercopa y buscarle otra fecha”, comenzó diciendo.

Gustavo De Luca junto a Claudio Bravo en el Colo Colo 1992.

Seguido, explicó que hay que apoyar a los chilenos que estén compitiendo en el ámbito internacional, debido al mal momento del balompié nacional.

“Sí, eso sí, porque Chile necesita hoy, después que Colo Colo no figura en ninguna copa internacional, después de lo mal que le fue a la Selección Chilena, ayer termina última en las Elimineatorias, entonces en el ámbito internacional sería bueno que un equipo chileno siga pasando de fase”, sostuvo.

“Sería bueno hoy ayudar a Universidad de Chile, a que tenga un trámite más sencillo y podría pasar a Alianza Lima”, completó De Luca.