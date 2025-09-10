Pese a que está programada para el domingo a las 15:00, la Supercopa entre el campeón del Campeonato Nacional de 2024, Colo Colo, y el campeón de la Copa Chile del mismo año, Universidad de Chile, se comenzó a jugar en los pasillos hace días.

Es claro e inobjetable que la U no quiere jugar este partido pensando en el viaje que debe hacer a Lima para jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, de hecho, pidió formalmente la suspensión, recibiendo un portazo de la ANFP.

No obstante la decisión del órgano rector de que se juegue el encuentro, hay un tema que complica todo: las obras que se realizan en el estadio Santa Laura y en ese sentido, el Alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, puso en jaque la realización del match al tomar una decisión tajante, la suspensión de los trabajos.

“La acción que tomamos es paralizar las obras, que no podrán continuar hasta que se regularicen y tengan el permiso del Consejo de Monumentos. A diferencia de lo que dice el delegado presidencial, son bastante incompletas. Estamos a cuatro días del partido, son cuatro fosas y solamente en una hay un avance importante”, afirmó el Edil en conversación con Radio Bío Bío.

Iglesias no esconde que no quiere saber nada con la Supercopa en Santa Laura. “La posición que tengo como alcalde y la posición que tiene el ministro Cordero, es que el partido no se debiera jugar mientras hayan obras en el Estadio. La posición que tiene que tomar el delegado es si se juega con obras o no. Eso es lo que tiene que zanjar“, confesó.

Alcalde de Independencia le tira la pelota al delegado

“Quienes se tienen que poner de acuerdo hoy, son los entes de gobierno. El delegado presidencial tiene una posición distinta a la que tiene el ministro. Quien tiene la facultad de autorizar es el delegado presidencial pero hay una discordancia. Estamos quienes creemos que mientras haya obras no se puede realizar el partido versus la delegación y la ANFP, quienes creen que no es motivo para suspender”, cerró.