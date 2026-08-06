Fue el director deportivo del Atlético Mineiro quien confirmó que el defensa chileno puede salir a préstamo ante la propuesta de Colo Colo.

En Colo Colo están muy cerca de abrochar la llegada de su segundo refuerzo de esta ventana de pases, luego del arribo de Vozinha que hasta ahora es el gran golpe del mercado de invierno.

Se trata del defensa nacional Iván Román, quien pertenece al Atlético Mineiro, pero no está siendo considerado por el entrenador Eduardo Domínguez para el segundo semestre en Brasil.

El nombre del seleccionado chileno fue ofrecido en los tres equipos grandes del fútbol chileno, pero quien tomó la ‘pole’ es el Cacique, pues lo venían siguiendo desde hace dos años, antes que partiera de Palestino.

El zaguero central de 20 años también tiene el deseo de llegar al Estadio Monumental, por lo que las negociaciones van avanzando con viento en popa, en lo que sería un préstamo por una temporada y media, hasta diciembre del 2027.

Con ello, Colo Colo busca potenciar el plantel de cara a la Copa Libertadores del próximo año, ya que la clasificación alba es inminente. Así lo adelantó el miércoles el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa: “Si es que se da una posibilidad de incorporar un jugador para tenerlo ahora y también con un futuro refuerzo para el 2027, será bienvenido”.

En Atlético Mineiro confirman la propuesta

Y este jueves habló el director deportivo del Atlético Mineiro, Paulo Bracks, quien confirmó que hay una propuesta pero que eso no significa que esté cerrada su salida.

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“Hay una propuesta por Iván Román. No significa que se vaya”, indicó el dirigente galo en conferencia de prensa.

Paulo Bracks, director deportivo del Atlético Mineiro.

Se espera que en las próximas horas se defina el traspaso, ya que incluso se estarían viendo los vuelos para el viaje a Santiago. Cabe recordar que Colo Colo tiene plazo hasta el 13 de agosto para sumar nuevos jugadores, día que cierra el libro de pases de invierno en la Liga de Primera 2026.

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En síntesis