Figura de Colo Colo pide camiseta ante Universidad de Chile: “Uno siempre quiere jugar”

Colo Colo tiene una ilusión: vencer a Universidad de Chile en el Superclásico de la Liga de Primera. El conjunto albo quiere conseguir los tres puntos y tomar más ventaja que nunca en el liderato.

Para ello, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz puede realizar un cambio crucial. ¿Qué pasó? Uno de sus refuerzos para el segundo semestre puede incorporarse rápidamente al once titular.

Ese es el caso de Iván Román, que en conversación con DSports expresó su anhelo por disputar su primer duelo contra el archirrival. Su deseo es más que evidente: pide camiseta.

“Estoy tranquilo. Uno siempre quiere jugar, como todos los jugadores, pero nos preparamos bien, entrenamos fuerte. Sabemos lo importante que es el partido y que Colo Colo siempre tiene que ir a ganar los clásicos”, lanzó.

“Para ser campeón, uno tiene que estar preocupado partido a partido. Tenemos que ganar, queremos ganar y será importante, pero enfocados partido a partido para estar enfocados en el objetivo mayor que es ser campeón“, agregó.

Iván Román quiere decir presente en Colo Colo vs. Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Iván Román elogia a emblema de Colo Colo

Finalmente, el zaguero de 20 años le dedicó emotivas palabras a Arturo Vidal. El oriundo de San Joaquín es uno de sus mayores referentes: dejó una huella en él mientras se formaba profesionalmente.

“Sí, he podido hablar con Arturo. Es una muy buena persona, es un ídolo para mi de la generación dorada y me ha ayudado mucho en los entrenamientos. Obviamente de la competencia, siempre será una competencia sana”, indicó.