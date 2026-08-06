El King se enredó con los conceptos en su última transmisión en vivo e intentó salir jugando, pero sus seguidores estaban atentos.

Una desafortunada frase lanzó Arturo Vidal en su última transmisión en streaming, que fue relacionada inmediatamente con el archirrival de Colo Colo: Universidad de Chile.

El gran referente y capitán de los albos estaba conversando de su vida, viajes y amores, resumiendo todo en la frase “soy un romántico viajero”, seguida de un silencio incómodo que frenó su asistente.

En el mundo del fútbol se atribuye esta frase a los hinchas de la U, incluso lo lleva por nombre el himno oficial del elenco estudiantil.

Al darse cuenta del desliz, el King intentó salir jugando: “Soy romántico. ¿Qué tiene que ver? Romántico de la vida soy yo, siempre he sido romántico, he viajado por todos lados con el amor”.

“Estoy tranquilo con mi corazón de colocolito, soy un romántico, viajo, el amor me lleva por todos lados”, añadió.

Mientras que al caer los comentarios de quienes estaban siguiendo su transmisión, respondió: “¿Y por qué? ¿Qué significa esa hueá? ¿Ese es de la U? Ah, esa hueá no existe po cabros. Este año no existe nadie, existe solo Colo Colo”.

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El clip rápidamente se comenzó a viralizar, encontrándose en redes sociales como TikTok, Instagram y X.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis

Arturo Vidal pronunció la frase “soy un romántico viajero” durante un streaming.

pronunció la frase “soy un romántico viajero” durante un streaming. Universidad de Chile tiene como nombre de su himno oficial dicha frase.

tiene como nombre de su himno oficial dicha frase. Corazón de colocolito fue la expresión que usó para reafirmar su lealtad.