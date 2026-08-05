Atlético Mineiro ve con buenos ojos ceder al defensa chileno a Colo Colo y el jugador llegaría pensando en la Copa Libertadores 2027.

A Colo Colo se le abrió una nueva oportunidad de mercado cuando queda una semana para el cierre del libro de pases, de esta ventana de invierno, donde ya sumaron a Vozinha como gran refuerzo para el segundo semestre.

Si bien los albos ahora están haciendo los esfuerzos para concretar el fichaje del volante Diego Valdés, apareció otra posibilidad para potenciar la última línea.

Se trata del defensa nacional Iván Román, quien pertenece al Atlético Mineiro pero no está en los planes del entrenador Eduardo Domínguez, por lo que buscan cederlo por el resto de la temporada.

Rápidamene su nombre fue acercado a los tres equipos grandes del fútbol chileno, pero Colo Colo habría mostrado mayor interés y tomado la ‘pole position’, pues vienen siguiendo al futbolista desde hace dos años, cuando estaba en Palestino.

Iván Román es internacional con la Selección Chilena. (Foto: Phil Walter/Getty Images)

La propuesta que prepara Colo Colo

Según los primeros trascendidos, el Cacique haría una propuesta por el préstamo durante 18 meses y sin opción de compra, asegurando los servicios del zaguero de 20 años por toda la temporada 2027.

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Esto pensando principalmente en la inminente clasificación a la próxima Copa Libertadores, pues el cuadro popular está cerca de este objetivo como líder indiscutido de la Liga de Primera 2026.

De concretarse el ofrecimiento, Colo Colo tiene hasta el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas para inscribir a Román, pues el libro de pases cierra previo al inicio de la fecha 19 del torneo nacional.

En síntesis

Iván Román recibiría oferta de Colo Colo por 18 meses sin opción de compra.

recibiría oferta de Colo Colo por 18 meses sin opción de compra. Atlético Mineiro busca ceder al defensa de 20 años por el resto de la temporada.

busca ceder al defensa de 20 años por el resto de la temporada. 13 de agosto a las 23:59 horas vence el plazo para inscribir al jugador.