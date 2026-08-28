Iván Román se rinde ante dos promesas de Colo Colo: “Son extraordinarios, de selección”

Tras el triunfo contra Unión Española por Copa Chile, el defensor elogió a Alonso Olguín y Bruno Torres. Los aprobó.

Colo Colo vive un magnífico momento, lo que le permite entregarle espacio a los futbolistas con más talento de sus series juveniles. Ello bien lo sabe Iván Román: alabó a dos promesas albas.

Tras compartir cancha con ambos, el zaguero central le dedicó elogios tanto a Alonso Olguín como a Bruno Torres. Los lideró en la retaguardia durante la victoria contra Unión Española por Copa Chile.

Y sin dudarlo un segundo, los proyectó para representar al país en un futuro. Ambos han pasado por las categorías inferiores de la Selección Chilena, pero no han sido citados al combinado adulto.

“Contento, hicimos un muy buen partido, lo que vinimos trabajando en la semana. Hubo harta rotación y el equipo mantuvo el mismo nivel de siempre“, comenzó indicando.

“Son dos jugadores extraordinarios, de selección. Siempre es fácil jugar con jugadores así, saben lo que tienen que hacer. Siento que estuvimos muy bien hoy día en la llave defensiva”, agregó.

Iván Román alabó a Alonso Olguín y Bruno Torres. (Imágenes: Photosport / Colo Colo)

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Iván Román se ilusiona en Colo Colo

Finalmente, el refuerzo del conjunto popular adelantó qué viene para el plantel hasta el cierre de la campaña. Quiere conseguir su primer título de la división de honor en territorio nacional: sería el número 35 del club.

“Nos comunicamos muy bien en el partido con Vozinha, Alonso y Bruno. Así que muy contento por el resultado y a seguir con el desafío del fin de semana y que tenemos que seguir trabajando y ampliar esa ventaja”, concluyó.