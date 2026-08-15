El entrenador Fernando Ortiz citó a 20 jugadores en Colo Colo para enfrentar este domingo a O'Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera.

En Colo Colo tienen todo listo y dispuesto para el partido de este domingo contra O’Higgins de Rancagua, por la decimonovena fecha de la Liga de Primera 2026, el que fue confirmado en el Estadio Monumental.

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz citó a 20 jugadores en el Cacique, considerando a uno de los dos refuerzos que trajeron en el último mercado de fichajes de invierno.

Se trata del defensa nacional Iván Román, que fue cedido por el Atlético Mineiro y luego de cuatro entrenamientos está listo para jugar por el cuadro popular, pues venía con rodaje desde el fútbol brasileño.

No así el arquero Vozinha. El caboverdiano lleva dos semanas en Macul pero todavía no está en condiciones de competir según el criterio del técnico argentino, por lo que vuelve a quedar fuera de la convocatoria.

Tampoco entraron en la lista el volante Claudio Aquino y el delantero Marcos Bolados, así como los que están en la etapa final de sus lesiones: el defensa Javier Méndez y el portero Fernando De Paul.

Los grandes regresos que tiene Colo Colo

La otra gran noticia para el estratega de 48 años es que puede volver a contar con el goleador Javier Correa, quien cumplió tres fechas de suspensión por los dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa en la Copa de la Liga.

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Pero además del cordobés, en Colo Colo también recuperan al lateral izquierdo Diego Ulloa, quien se perdió el partido anterior contra Unión La Calera por una dolencia lumbar.

Revisa la citación a continuación:

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins se juega este domingo 16 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis