Universidad de Chile y su probable formación para enfrentar a U. de Concepción en la Liga de Primera

La probable formación de la Universidad de Chile para enfrentar a Universidad de Concepción.

Universidad de Chile tiene en esta jornada un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Universidad de Concepción en el sur del país.

La escuadra de Fernando Gago buscará reponerse de lo que fue caída en el Superclásico por 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional y en este duelo, querrá quedarse con los tres puntos para seguir firme en su lucha por el Chile 2.

Para este compromiso, el estratega azul tendría en mente una modificación y trataría del ingreso de Ignacio Vásquez, quien tomaría camiseta de titular en desmedro de Tobías Reinhart.

De esta forma, la alineación de la Universidad de Chile sería con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en la zaga; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez como delanteros.

Vásquez sería titular en la U | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile se disputará este domingo 30 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

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