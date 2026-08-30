Colo Colo confirma su formación para recibir a Audax Italiano por la Liga de Primera

La escuadra alba tiene XI inicial ratificado para el duelo por la jornada 21 del certamen local. Quiere seguir aventajándose en la cima.

Colo Colo tiene todo listo para enfrentarse a Audax Italiano por la Liga de Primera. El conjunto popular busca sacar diferencias abismales en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿Con qué formación lo hará el elenco dirigido por Fernando Ortiz? El DT argentino no tiene muchos problemas de armado, salvo una lamentable ausencia: la de Maximiliano Romero.

El atacante presentó problemas en su rodilla en el último encuentro (3-0 sobre Unión Española por Copa Chile), por lo que el cuerpo técnico mantuvo el mismo once inicial que le ganó a Universidad de Chile.

La portería seguirá siendo resguardada por Gabriel Maureira y Arturo Vidal será la primera salida en la defensa. Otra vez, Tomás Alarcón quedará fuera en el mediocampo y Javier Correa liderará la ofensiva.

Al igual que contra el archirrival, la escuadra de Macul depositará su confianza por las bandas. En ellas, tanto Leandro Hernández como Lautaro Pastrán serán desde el arranque.

Javier Correa comandará la ofensiva de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La formación de Colo Colo vs. Audax Italiano

El XI albo será con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

Dicho compromiso entre Colo Colo y Audax Italiano se disputará este domingo 30 de agosto. Será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera y está programado para las 17:30 horas en el Estadio Monumental.