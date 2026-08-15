El entrenador Fernando Ortiz ya definió el equipo que mandará a la cancha este domingo por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Este sábado Colo Colo tuvo su última práctica antes del partido de mañana, donde reciben a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, por la decimonovena fecha de la Liga de Primera 2026.

Los albos confirmaron su localía en Macul pese a las lluvias que han estropeado la cancha, incluso el propio entrenador Fernando Ortiz le dio el visto bueno al terreno de juego.

Mientras que en el plano futbolístico, el técnico argentino también definió el equipo titular para enfrentar al Capo de Provincia, buscando seguir manteniendo la distancia en el liderato de la tabla de posiciones.

Para esta ocasión, el Tano Ortiz mantendrá el esquema mandará a la cancha la formación que le viene dando resultados, donde tiene el regreso del lateral Diego Ulloa, que se perdió el duelo anterior por una dolencia lumbar.

Esta será la única modificación en comparación al triunfo del pasado domingo por 2-1 ante Unión La Calera, por lo que Erick Wiemberg volverá al banco de suplentes.

Además, los albos vuelven a contar con el goleador Javier Correa, quien cumplió con la sanción de tres partidos, pero no será de la partida ante los celestes.

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La probable formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

¿Y qué pasa con Vozinha e Iván Román?

Mientras que los últimos fichajes del Cacique, el arquero Vozinha y el defensa Iván Román, correrán distinta suerte para este partido. El caboverdiano otra vez no será tenido en cuenta y el zaguero estará entre las alternativas.

Iván Román llegó con rodaje desde el Atlético Mineiro y será citado para el partido de Colo Colo vs. O’Higgins. (Foto: @colocolooficial)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins se juega este domingo 16 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

En síntesis