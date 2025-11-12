En los últimos días, una importante noticia fue la que ha encendido todo dentro del mercado de pases del fútbol chileno, pensando en lo que será la próxima ventana de transferencias del 2026, con el posible retorno de un viejo conocido a nuestro país.

Bolavip Chile lanzó el bombazo de lo que puede ser el posible arribo del atacante argentino, Juan Martín Lucero a la Universidad de Chile, en donde los ‘Azules’ ya empiezan a ver opciones para lograr este fichaje.

Un día después de esta noticia, también apareció el nombre de Lucero para una posible vuelta a Colo Colo, después de lo que fue su bullada salida del club, la que sin duda sigue siendo una herida que no termina de curar en el Estadio Monumental.

Sobre estos rumores que tienen como gran protagonista a Juan Martín Lucero, en las últimas horas se conoció una importante información que vincula al hoy atacante de Fortaleza de Brasil con Colo Colo, la que sin dudas impactará a todos.

En Colo Colo toma una postura por Lucero | Foto: Photosport

Colo Colo le tiene las puertas cerradas a Lucero

A lo que es esta opción, el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gomez informó que desde Colo Colo ven como muy poco probable una posible vuelta de Juan Martín Lucero al club, considerando lo que fue su salida de la institución.

“Se ve improbable, los directivos por ahora no se imaginan la situación de traer a un futbolista que quedó en un mal plan por cómo se fue, él ejecutó una cláusula, que en Colo Colo desconocieron, si estaba estipulada y por algo termino yendose del club”, declara.

Finalmente, Gomez deja en claro que desde Colo Colo tendrían la postura clara sobre la situación de Juan Martín Lucero, la que es mantenerle las puertas cerradas del club tras la mala jugada que el argentino le dio hace unos años al ‘Cacique’.

“Quedó en un mal pie, tuvieron que ir al TAS, hay un mal recuerdo y por ahora, Lucero la puerta de Marathon 5300 la tiene cerradisima”, cerró.

