En Colo Colo rompen el silencio por mal estado de la cancha del Estadio Monumental: "No se ha analizado jugar en otra sede"

El domingo Colo Colo podría quedar como líder del Campeonato Nacional en la penúltima fecha del Campeonato Nacional, aunque para aquello debe vencer de local a Unión Española y esperar que Cobresal pierda con Universidad de Chile.

El problema es que en la previa la cancha del reducto de Macul no está en condiciones luego de los dos conciertos de Roger Waters que acogió el pasado fin de semana, a los que se sumará un tercero de The Cure el jueves.

Por lo mismo en el cuadro popular hay preocupación al respecto, donde ya están viendo un plan de contingencia para reparar el campo de juego.

Este martes hubo reunión de directorio en la Casa Alba, instancia donde habló al respecto con los medios el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho.

“Es preocupante, porque el primer objetivo y el primer uso que debe tener el estadio es el fútbol, este es un estadio de fútbol y es el estadio de Colo Colo. Por lo tanto Colo Colo debe ejercer su localía en las mejores condiciones posibles. Sí o sí se debe jugar en el Estadio Monumental por lo tanto hay que ejercer todas las presiones necesarias con la productora, que no ha cumplido de la mejor manera”, lanzó.

“Después de los recitales el estado de la cancha no es el óptimo. Por lo tanto hay que hacer ahí inversiones de último minuto y estar corriendo para llegar con nuestra cancha en las mejores condiciones, que es lo que el plantel necesita, el cuerpo técnico necesita”, agregó.

En la misma línea, confirmó que estos conciertos fueron confirmados hace varios meses, sin tener la claridad del fixture del Campeonato Nacional: “Son recitales que se confirmaron hace mucho tiempo atrás, mas de un año, y lo que se ha informado a nosotros como directorio es que la cancha se va a entregar en buenas condiciones. A mí forma de entender la productora no ha cumplido de buena manera, no ha cumplido sus compromisos de la mejor forma, mas alla que después indemnice o pague los arreglos, el punto no es ese. La cancha tiene que estar en buen estado para el partido”.

Sobre el partido del domingo, Camacho indicó que no piensan en salir del Monumental: “La verdad que no se ha analizado jugar en otra sede, más allá que alguien lo pueda estar pidiendo, lo pueda haber pensado, la verdad que no. Colo Colo debe jugar en el Estadio Monumental la última fecha, debe ser en casa, con nuestra, en nuestro estadio”.

Plan de contingencia

En la instancia, el director de ByN que representa uno de los cupos del CSyD Colo Colo dio a conocer que habrá un plan de contingencia para el mejoramiento de la cancha.

“Hay un plan de contingencia que nos van a informar ahora en el directorio las gerencias involucradas en esto, pero insisto, lo importante para nosotros es que sí o sí se debe jugar en el Estadio Monumental, en nuestro estadio, con nuestra gente”, comentó.

“Esa es la forma, terminar jugando en casa por lo tanto la productora va a tener que garantizar que la cancha se entregue en buenas condiciones. Si la productora no está en condiciones de garantizar aquello, a mí forma de entender y la forma de entender el Club Social y Deportivo Colo Colo, entonces hay que revisar el contrato y probablemente no continuar trabajando con este tipo de productoras”, cerró.