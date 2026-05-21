El Niño Joya terminaría su etapa en el fútbol ruso para retornar y en Colo Colo miran muy atentos sus pasos.

Se viene el mercado de fichajes y en Colo Colo están muy expectantes por lo que suceda con el futbolista Jordhy Thompson, formado en casa que milita en el FC Orenburg de Rusia.

Pero el Niño Joya podría cambiar de destino en la próxima ventana, incluso apareció el rumor que estaría en la carpeta del Cacique para volver al Estadio Monumental, pues están en búsqueda de un extremo para reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Si bien el jugador de 21 años volvió a hacer público su deseo de regresar a casa, lo cierto es que desde el club no lo han contactado formalmente.

Aunque sí hay otro mercado que vuelve a aparecer en el horizonte del antofagastino. Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, Thompson podría regresar al continente americano y de haber una oferta se vería beneficiado Colo Colo, pues aún poseen parte importante de su pase.

“El jugador todavía le pertenece el 40% de la carta a Colo Colo, él todavía tiene contrato hasta junio de 2027, un año más de contrato”, indicó el reportero.

Seguido, reveló el destino que podría tener el atacante de 21 años: “Existen muchas posibilidades que Jordhy Thompson el próximo mercado juegue en el fútbol mexicano”.

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Así tal cual, el formado en el Monumental está en la mira desde México, mercado potente financieramente del que ya fue sondeado en 2023, cuando el Xolos de Tijuana intentó ficharlo.

Jordhy Thompson podría dejar Rusia para partir a México. Colo-Colo todavía es dueño del 40% del pase. El delantero termina su vínculo con el Orenburg en junio de 2027 @adnradiochile pic.twitter.com/jOgziRsK7b — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) May 21, 2026

Mientras que el propio Thompson respondió a aquella emisora sobre esta posibilidad: “Me queda un año más. Si sigo haciendo las cosas bien, puedo dar un salto. Todo dependerá de lo que quiera el club o el que quiera tenerme a su disposición”.

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“Si fuera México u otro club, estaría contento. Donde vaya siempre daré lo mejor. Veremos qué pasa”, cerró.

En síntesis