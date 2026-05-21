El Niño Joya vuelve a aparecer como opción para reforzar a Colo Colo, club que vendió el 60% de su pase tras los escándalos de 2023.

En Colo Colo ya han iniciado la búsqueda de los refuerzos para mitad de temporada, para ir con todo en busca del título de la Liga de Primera 2026 en el segundo semestre.

Uno de los puestos que quiere reforzar el entrenador Fernando Ortiz es el extremo derecho, donde en los últimos días aparece el nombre de un viejo conocido.

Se trata de Jordhy Thompson, formado en el Estadio Monumental que desde 2024 está en el FC Orenburg de Rusia, donde terminó siendo cedido por los escándalos de violencia intrafamiliar, y que luego compró el 60 de su pase en 1,2 millones de dólares.

Si bien el Niño Jota tiene contrato hasta junio de 2027, en diálogo con Radio ADN no ocultó sus ganas de volver a casa, pues quiere su revancha en Macul.

“Tengo algo pendiente con Colo Colo, le fallé al hincha. He visto que la gente me pide que vuelva, pero no depende de mí. Las puertas siempre van a estar abiertas para Colo Colo, soy colocolino desde siempre, es imposible que le cierre la puerta a Colo Colo. Tiene que haber un interés del club también, no puedo tener solo yo el interés”, comenzó diciendo el jugador de 21 años.

En la misma línea, comentó que está muy atento al andar del Cacique, especialmente por el lugar que han ido tomando los canteranos.

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“He visto que hay hartos juveniles en el primer equipo, es un orgullo llegar de la cantera al primer equipo, uno siente la camiseta de otra manera. Es algo muy especial”, indicó.

“Muchas veces el jugador joven no dimensiona dónde está jugando, me pasó. Me llegó muy rápido todo, es muy difícil controlar eso”, agregó el antofagastino.

En la instancia, Thompson también lamentó no estar siendo considerado en la Selección Chilena, pues nunca ha sido llamado a La Roja.

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“Cuando juego bien pienso que me pueden llamar y no ocurre, es un poco desmotivante, pero uno no pierde la ilusión de estar en la Selección. Me encantaría estar ahí, aportar”, completó.

Jordhy Thompson irrumpió en Colo Colo en 2023, pero terminó siendo vendido por sus problemas fuera de la cancha. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis

Jordhy Thompson tiene contrato vigente con el FC Orenburg hasta junio de 2027 .

tiene contrato vigente con el hasta . El club ruso pagó 1,2 millones de dólares por el 60% del pase del jugador.

por el del jugador. El técnico Fernando Ortiz busca un extremo derecho para reforzar a Colo Colo en 2026.