Con visto bueno de Ronald Fuentes: revelan el nombre del “10” que se acerca a Unión Española

El volante creativo podría concretar su regreso a Santa Laura, club donde dejó un buen recuerdo en la hinchada hispana.

Unión Española continúa trabajando en la conformación de su plantel de cara a la segunda parte de la temporada, donde el equipo buscará ser protagonista en la Primera B y soñar con el tan ansiado regreso a Primera División.

En ese escenario, la dirigencia hispana, junto al cuerpo técnico liderado por Ronald Fuentes, ha comenzado a evaluar distintas opciones para potenciar el mediocampo, una de las zonas que ha sido foco de análisis en las últimas semanas.

Con ese objetivo, el “Rojo” ya tendría muy encaminada la posibilidad de sumar a un jugador con pasado en la institución. ¿De quién se trata?

César Pinares se pondría nuevamente la camiseta de Unión Española

Según informó el medio AS Chile, César Pinares asoma como una opción concreta para reforzar a los Hispanos tras quedar como agente libre luego de su salida de Deportes Limache.

“Ronald Fuentes dio el visto bueno de manera inmediata, valorando la jerarquía, el panorama y la cuota de experiencia que Pinares puede aportarle al engranaje de su mediocampo”, informó el ya citado medio.

César Pinares celebrando un gol en su paso por Unión Española | FOTO: Juan Villalobos/Photosport

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El volante ya vistió la camiseta del cuadro de Independencia entre 2016 y 2017, periodo en el que registró 12 goles en 56 partidos, dejando un buen recuerdo entre los hinchas.

De esta manera, Pinares podría concretar su regreso a Santa Laura, en un movimiento que busca aportar experiencia y calidad en la creación de juego, en medio de la reestructuración del plantel que encabeza Ronald Fuentes.

En resumen…

César Pinares está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Unión Española para el segundo semestre. El mediocampista, actualmente libre tras su paso por Deportes Limache, cuenta con la aprobación de Ronald Fuentes y podría regresar al club de Independencia, donde ya tuvo un destacado paso en el pasado.