Javier Correa revela si llega al clásico con la UC: “Calculo que de acá al domingo…”

El delantero argentino Javier Correa llevó un mensaje de ilusión a los hinchas de Colo Colo de cara al clásico frente a Universidad Católica. El artillero albo encendió las alarmas en Macul al no terminar en buenas condiciones en la goleada frente a Ñublense, sin embargo este miércoles el propio futbolista puso la cuota de tranquilidad.

En la previa del clásico ante los cruzados, dialogó con TNT Sports y entregó detalles de su recuperación. “El Tano (Fernando Ortiz) decidirá, pero vamos recuperándonos día a día. Yo trato de ponerme bien y estar a disposición”.

En esa línea, Correa desveló que llegaría en buenas condiciones al duelo ante la UC en el Claro Arena del próximo 24 de mayo. “Estamos yendo día a día, pero calculo que de acá al domingo estamos bien“.

Futbol, Colo Colo vs Nublense Fecha 12, Liga de primera 2026. El jugador de Colo Colo Marcelo Correa,ÊcelebraÊtras marcarÊsuÊgolÊcontra Nublense durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 17/05/2026 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Colo Colo vs Nublense 12th turn, 2026 First division league. Colo ColoÕs player Marcelo Correa, celebrates after scoring his goal against Nublense during a first division match at Monumental stadium in Santiago, Chile 17/05/2026 Dragomir Yankovic/Photosport

Correa también tuvo palabras para el rival de este fin de semana: “Tienen jerarquía, tienen el goleador del fútbol chileno, mucho desequilibrio por las bandas. Hay que tener cuidado en eso y sobre todo en las pelotas paradas”, advirtió, recordando además que en el encuentro anterior en Santa Laura la UC les marcó justamente de pelota parada.

“No importa su resultado ni su estado de ánimo. Los clásicos siempre van a estar buenos”, complemento el exEstudiantes quien aseguró que “nosotros tenemos que seguir por el camino que venimos, que no sea casualidad, y mantener ese nivel regular todo el torneo para poder, en diciembre, conseguir los frutos que queremos”.