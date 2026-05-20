Boca Juniors busca a un jugador de la Selección Chilena para reforzarse en el mercado de fichajes

De llegar al Xeneize, el futbolista se uniría al grupo chileno encabezado por Williams Alarcón y Carlos Palacios.

Boca Juniors ya comienza a proyectar su próximo mercado de fichajes, donde el club argentino busca reforzar su plantel con miras a la segunda parte de la temporada.

En ese escenario, el presidente Juan Román Riquelme y la dirigencia Xeneize han puesto la mira en jugadores con experiencia en selecciones nacionales, con el objetivo de sumar jerarquía en puestos claves del equipo que dirige Claudio Úbeda.

Dentro de esa búsqueda, ha comenzado a tomar fuerza el nombre de un futbolista que actualmente forma parte del proceso de la Selección Chilena y que viene de vivir un duro golpe en su carrera reciente. ¿Quién es?

Felipe Loyola vuelve a estar en el radar de Boca Juniors

Y es que, según información del periodista Facundo Pérez de DSports Radio Argentina, el cuadro azul y oro habría consultado condiciones por Felipe Loyola, polifuncional jugador que recientemente descendió con el Pisa de Italia.

El futbolista chileno había llegado al conjunto europeo con la ilusión de consolidarse en el extranjero tras destacadas actuaciones en Independiente de Avellaneda, pero finalmente solo disputó 10 encuentros.

No es la primera vez que Boca se interesa en Felipe Loyola | FOTO: Sipa/Photosport

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Otro dato no menor entregado por el comunicador es que el elenco italiano aún no habría transferido el pago correspondiente al traspaso del ex Huachipato al fútbol argentino, situación que podría abrir la puerta a un cambio de club.

De esta manera, habrá que ver si finalmente Loyola pega la vuelta a Sudamérica o si continúa su carrera en el Viejo Continente, en medio del interés del cuadro xeneize.

En resumen…

Boca Juniors estaría interesado en Felipe Loyola de cara al próximo mercado de fichajes. El volante chileno, que viene de descender con el Pisa de Italia, asoma como opción para reforzar al equipo de Claudio Úbeda en la segunda parte de la temporada.