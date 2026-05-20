Las tres selecciones que decepcionarán en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

El oráculo de la IA predijo las tres selecciones que se irán sin pena ni gloria de la Copa del Mundo FIFA 2026.

A solo semanas de que arranque el inédito Mundial 2026 de la FIFA con 48 selecciones, la fiebre mundialista comienza a adueñarse del debate futbolero en todos los rincones y las predicciones están a la orden del día.

En ese escenario, Bolavip Chile quiso ir un paso más allá y le consultó directamente a la Inteligencia Artificial cuáles serán las selecciones protagonizarán un estrepitoso fracaso en Norteamérica.

Lejos de las respuestas políticamente correctas, la IA analizó el presente de los planteles, las deficiencias tácticas de las potencias y el complejo camino que depara el nuevo formato de eliminación directa para jugársela con tres nombres propios.

WASHINGTON, DC – DECEMBER 05: The screen displays the final draw during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Jess Rapfogel/Getty Images)

Países Bajos: será la gran decepción

La “Naranja Mecánica” llega con cartel de candidata a pelear arriba, pero tiene todos los boletos para protagonizar el gran tropiezo de la Copa del Mundo.

Razones de peso: A pesar de tener nombres rutilantes en defensa (como Virgil van Dijk o Nathan Aké), el equipo de Ronald Koeman arrastra una alarmante falta de generación de juego y carencia de un ‘9’ de jerarquía mundial que resuelva partidos cerrados. Su mediocampo ha sido propenso a sufrir lagunas físicas y creativas ante rivales de alta intensidad.

A pesar de tener nombres rutilantes en defensa (como Virgil van Dijk o Nathan Aké), el equipo de Ronald Koeman arrastra una alarmante falta de generación de juego y carencia de un ‘9’ de jerarquía mundial que resuelva partidos cerrados. Su mediocampo ha sido propenso a sufrir lagunas físicas y creativas ante rivales de alta intensidad. El factor formato: En un Mundial de 48 equipos, el margen de error en la ronda de dieciseisavos de final es mínimo. Un cruce incómodo contra un equipo ultra defensivo o uno de transiciones rápidas podría desnudarlos temprano.

En un Mundial de 48 equipos, el margen de error en la ronda de dieciseisavos de final es mínimo. Un cruce incómodo contra un equipo ultra defensivo o uno de transiciones rápidas podría desnudarlos temprano. Pronóstico: Clasificará con dudas en la fase de grupos y quedará eliminada prematuramente (en dieciseisavos o máximo octavos de final), desatando una crisis interna en su federación.

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Para la IA, la selección de Ronald Koeman será la gran decepción en Norteamérica (Getty Images).

Bélgica: el fin definitivo de una era

Los “Diablos Rojos” ya vivieron un aviso de colapso en Qatar, pero para este Mundial el panorama luce aún más sombrío, a pesar de haber clasificado con tranquilidad en las eliminatorias europeas.

Las razones del fracaso: E l equipo se encuentra en un limbo peligroso. La “Generación de Oro” ya es pasado; Eden Hazard se retiró, y Axel Witsel supera los 37 años estirando una vigencia insostenible para el ritmo norteamericano, y el recambio joven todavía no da el salto de jerarquía internacional.

l equipo se encuentra en un limbo peligroso. La “Generación de Oro” ya es pasado; Eden Hazard se retiró, y Axel Witsel supera los 37 años estirando una vigencia insostenible para el ritmo norteamericano, y el recambio joven todavía no da el salto de jerarquía internacional. El factor de quiebre: La dependencia absoluta de un Kevin De Bruyne propenso a las lesiones y un Romelu Lukaku irregular transforma a Bélgica en un equipo predecible, lento y vulnerable. Con la presión de la prensa encima, el cortocircuito interno está a la vuelta de la esquina.

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Según la IA, Bélgica también decepcionará en el Mundial 2026 (Getty Images).

México: La presión local como enemiga

Jugar un Mundial en casa suele ser una ventaja, pero para el “Tri”, el Estadio Azteca y las sedes norteamericanas pueden convertirse en una olla a presión imposible de manejar.

Las razones del fracaso: El proceso del fútbol mexicano post-Qatar ha sido un dolor de cabeza constante, marcado por la inestabilidad en la banca, la falta de exportación de jugadores a Europa y un recambio que no termina de convencer a los hinchas. Tácticamente, es una escuadra a la que le cuesta muchísimo generar volumen de juego ante rivales de peso y que sufre horrores en la transición defensiva.

El proceso del fútbol mexicano post-Qatar ha sido un dolor de cabeza constante, marcado por la inestabilidad en la banca, la falta de exportación de jugadores a Europa y un recambio que no termina de convencer a los hinchas. Tácticamente, es una escuadra a la que le cuesta muchísimo generar volumen de juego ante rivales de peso y que sufre horrores en la transición defensiva. El factor de quiebre: La exigencia del público local será brutal. El entorno mediático en México no perdonará un arranque dudoso. Al no haber jugado eliminatorias competitivas por ser coorganizador, el equipo carece de ese “ritmo de guerra” necesario para afrontar partidos a matar o morir. En el nuevo formato, un cruce incómodo en dieciseisavos de final ante un cuadro ordenado de la UEFA o la Conmebol podría gatillar una eliminación tempranera que sería catalogada como una tragedia nacional.

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