Jordhy Thompson anuncia su matrimonio con Camila Sepúlveda: así fue la romántica propuesta del ex Colo Colo

El ex Colo Colo vive un nuevo capítulo en su vida personal mientras continúa su carrera en el fútbol ruso con Orenburg.

El futbolista chileno Jordhy Thompson vuelve a estar en el foco mediático, aunque esta vez lejos de las canchas y por un motivo completamente distinto al deportivo.

El exdelantero de Colo Colo, que actualmente continúa su carrera en FC Orenburg de Rusia, ha ido mostrando en redes sociales parte de su vida personal junto a Camila Sepúlveda.

Recordar que la relación entre ambos ha estado bajo la mirada pública desde hace años, marcada por altos y bajos que incluso tuvieron repercusiones judiciales en el pasado.

La pareja ya tiene un hijo en común: el pequeño Valentín | FOTO: Instagram

En 2023, el oriundo de Antofagasta fue imputado por femicidio frustrado y desacato en una causa de violencia intrafamiliar vinculada a Sepúlveda, situación que derivó posteriormente en su salida de Chile tras recibir autorización para continuar su carrera en el país euroasiático.

“Un sí para toda la vida“

En ese contexto, la pareja ha intentado reconstruir su vínculo lejos de Chile, compartiendo recientemente un importante paso en su relación que rápidamente se viralizó en redes sociales. ¿Qué pasó?

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Durante las últimas horas, Thompson y Sepúlveda anunciaron su matrimonio tras una romántica propuesta que el futbolista de 21 años realizó durante un paseo por la Plaza Roja de Moscú.

“Un paseito por Moscú y un Sí, para toda la vida @jordhyth_42 te amo”, escribió Sepúlveda en su cuenta de Instagram, junto a registros del emotivo momento que confirmó el compromiso.

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De esta manera, Thompson suma un nuevo capítulo en su vida personal mientras busca consolidar su presente en el fútbol ruso, ahora con un compromiso que marca un giro importante fuera de la cancha.

En resumen…