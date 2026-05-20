Sufre Daniel Garnero: la UC suma baja de último minuto para partido ante Barcelona por la Copa Libertadores

La UC sufrió una sensible baja de último minuto para el duelo ante Barcelona y Daniel Garnero ya tendría definido a su reemplazante.

Universidad Católica se prepara para uno de los partidos más importantes de su temporada 2026. El cuadro dirigido por Daniel Garnero recibirá a Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, en un compromiso clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados llegan a este encuentro con la misión de sumar un triunfo que les permita alcanzar el liderato del Grupo D y llegar con opciones concretas a la última fecha, cuando deban visitar a Boca Juniors en La Bombonera.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en la precordillera. A pocas horas del compromiso ante el conjunto ecuatoriano, el estratega argentino recibió una noticia que complica la planificación del encuentro. ¿Qué pasó?

Juan Ignacio Díaz no estará disponible ante Barcelona SC

Según informó la periodista Belén Hernández de ESPN Chile, el elenco de la Franja sufrió la baja del defensor Juan Ignacio Díaz, situación que obligará a Garnero a mover piezas dentro de su formación titular.

“Estuvo fuera ante Deportes Limache por esta lesión muscular y también lo dejará fuera del partido del jueves porque no será considerado ante Barcelona, ya que se resintió”, expresó la reportera.

Juan Ignacio Díaz se resintió de un tema muscular | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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¿Quién asoma como titular? En lugar de Díaz, ingresaría Daniel González, quien haría dupla con Branco Ampuero ante el Ídolo del Astillero.

Ahora, el ex Santiago Wanderers tendrá la misión de responder en un encuentro decisivo para las aspiraciones cruzadas en la Libertadores.

En resumen…

Universidad Católica sufrió la baja de último minuto de Juan Ignacio Díaz para el partido ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. El defensor se resintió de una lesión muscular y su lugar sería ocupado por Daniel González en la zaga cruzada.