Colo Colo no lo ha pasado nada bien en todo el 2025, año en que la institución cumplió cien años de historia. Las tempranas eliminaciones de Copa Chile y Copa Libertadores fueron un duro golpe para los Albos, quienes optaron por poner fin al ciclo de Jorge Almirón de forma anticipada. Para colmo, hoy el Popular tampoco tiene chance alguna de revalidar el título obtenido en 2024.

Es por ello que en Macul son conscientes de que el equipo debe reforzarse de la mejor manera si es que no quieren pasar las mismas penurias que en esta temporada e, idealmente, no despotenciarlo del todo. Sin embargo, muchas de sus figuras han manifestado incluso su deseo de partir, anhelo que podría concretarse en este próximo mercado de fichajes.

La lista de jugadores que no seguirían en Colo Colo para 2026

El jugador que más ha manifestado su deseo de buscar nuevos rumbos y dar el salto al extranjero es Lucas Cepeda. En estos años en Macul, ha demostrado ser el jugador más desequilibrante del equipo y su nivel lo ha llevado a estar en la mira de clubes como el Atalanta de la Serie A de Italia.

Durante los primeros días de octubre, de hecho, volvió a recalcar su anhelo de partir: “Creo que no es por ser un arrogante, pero he demostrado que puedo dar el salto e ir a medirme afuera, creo que siempre tienes que ir dando pasos y tengo que dar ese paso para ver de qué estoy hecho”.

Lucas Cepeda tiene grandes chances de dejar Colo Colo en el próximo mercado (Foto: Javier Torres/Photosport)

Así como Cepeda, otro Albo con grandes chances de partir es Vicente Pizarro, joven volante que ha logrado consolidarse en el primer equipo e incluso ha logrado convertirse en líder del plantel portando la jineta cuando Esteban Pavez no está dentro del campo.

Argentina asoma como posible destino del ‘Vicho’, e incluso Vélez Sarsfield ya mostró su interés de contar con el hijo del ‘Kaiser’.

Vicente Pizarro llama la atención de clubes argentinos. (Foto: Photosport)

A esta lista se suma también Alan Saldivia, zaguero central uruguayo que es seguido desde Brasil y la MLS de los Estados Unidos. Vasco Da Gama lo quiso en el mercado invernal, y ahora Orlando City y Vancouver Whitecaps tienen los ojos puestos en el defensor.

Alan Saldivia es seguido por clubes de la MLS y Brasil. (Foto: Photosport)

Y a pesar de hoy no estar en Colo Colo, Brayan Cortés sigue perteneciendo a los registros del ‘Cacique’. Se encuentra a préstamo en Peñarol y, muy probablemente, el ‘Manya’ haga uso de la opción de compra para quedarse con el iquiqueño.

Brayan Cortés muy seguramente no volverá a Macul y continuará atajando para Peñarol (Foto: Peñarol)

Caso similar al del ‘Indio’ atraviesa Cristián Zavala, jugador que tras varias oportunidades en Pedrero nunca logró convencer ni con Gustavo Quinteros ni con Jorge Almirón. Si bien con Fernando Ortiz la historia pueda ser otra, Coquimbo Unido posee el 50% de su pase y, de comprar un pequeño porcentaje más, su estadía en el Popular podría cerrarse de forma definitiva.

Cristián Zavala difícilmente regrese a Colo Colo tras su gran presente en Coquimbo Unido (Foto: Photosport)

¿Qué pasará con los fichajes en Colo Colo?

De partir todas estas figuras recientemente mencionadas, de seguro Colo Colo tendrá que salir con todo al mercado en busca de jugadores que logren compensar estas salidas de la mejor forma posible.

De momento, suenan jugadores como Diego Valdés, Matías Palavecino y Gabriel Arias, aunque con el correr de los días de seguro más candidatos se sumarán a la siempre divertida danza de nombres que ilusiona a los hinchas en cada mercado de fichajes.