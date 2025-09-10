El mercado de pases dentro del fútbol europeo llegó a su fin y uno de los grandes lamentos sin duda los vivió el atacante nacional, Lucas Cepeda, quien a pesar de mostrar un gran rendimiento con Colo Colo y la selección, aquello no le bastó para poder partir en este mercado.

Sobre esto, el jugador nacional habló con ESPN finalizado el duelo entre Chile y Uruguay, en la que fue consultado sobre las posibilidades que tuvo para poder partir, en la que señaló que tuvo varias chances, pero ninguna se pudo concretar lamentablemente para él.

“Tenemos que tener más jugadores en Europa, que eso se refleja después en la cancha, es otro ritmo, tuve opciones, lamentablemente no se concretaron, me tuve que quedar en Colo Colo, estoy contento, sé que tengo que pelear para que se me dé la opción”, partió señalando Cepeda.

En esa línea, la figura nacional mantiene toda la tranquilidad por lo que es su futuro, en la que tiene todo su foco en lo que es Colo Colo, en la que espera poder cerrar un buen año y después, poder ver una posibilidad concreta para partir al extranjero.

Cepeda habló sobre lo que fueron sus ofertas | Foto: Photosport

“Estoy en un equipo grande, sé que si hago las cosas bien, a fin de año se me puede dar (el poder partir) y quiero dejar lo máximo de goles y asistencias y posicionar lo más alto a Colo Colo y clasificar a la Libertadores. Ahora a pensar en Colo Colo, terminar bien el año, ahora tenemos una Supercopa que hay que ganarla”, declara.

Cepeda y su coqueteo con River

Finalmente, Cepeda descartó por completo el haber desechado la opción de poder arribar a River Plate, en la que tildó al conjunto ‘Millonario’ como el Real Madrid de Sudamérica y dejó la puerta más que abierta para poder partir al conjunto de Marcelo Gallardo en un futuro.

“El fútbol sudamericano me gusta, aparte el equipo que mencionaron que es River Plate, es el Real Madrid de Sudamérica, me hubiese encantado ir, pero por cosas del fútbol no se dio, ojalá en otra oportunidad se dé, en el extranjero también, si llegan ofertas, mi representante me las va a comentar y vamos a hacer todo lo posible para poder salir, que él me va a sacar, estoy seguro”, cerró.