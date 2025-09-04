Fernando Ortiz empezó con los entrenamientos esta semana en Colo Colo, donde busca darle su sello al plantel del Cacique y su debut sería nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile por la Supercopa del fútbol chileno.

Uno que sabe lo que es jugar en el Cacique y estuvo gran parte de su vida futbolística en la institución es Luis Mena, el entrenador de la Selección Chilena Femenina quien habló con ADN Deportes y le dio su bendición al DT.

“Colo Colo no te permite no ganar, sin duda es una tarea importante para el nuevo cuerpo técnico. Se le desea lo mejor porque sabemos que es un desafío duro. Colo Colo está en una posición incómoda en la tabla”, dijo sobre la llegada de Ortiz.

Ortiz fue presentado esta semana en Colo Colo. | Foto: Photosport

Mena le pone tarea al DT trasandino: “Leí por ahí que es un entrenador al que le gusta apostar por la gente joven, sería maravilloso. Comparto plenamente el tiraje a la chimenea, de hacer jugar a jugadores jóvenes de verdad y no de 21 o 22 años”.

“Colo Colo siempre te va a exigir muchísimo. Me acuerdo cuando estábamos en la quiebra y el equipo se armó con muchos juveniles, pero la gente igual te exigía ganar. Llegamos a semifinales en un torneo y la gente no estaba muy contenta”, agregó.

Lo cierto es que Fernando Ortiz continua con los entrenamientos en el Estadio Monumental y espera llegar de la mejor manera posible al compromiso frente a los azules, el cual marcará su debut en la tienda alba.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

El domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde de Chile continental, Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en el Estadio Santa Laura por la Supercopa del fútbol chileno.