Finalmente la ANFP le entregó un duro mazazo a Universidad de Chile de cara a sus aspiraciones de suspender la Supercopa. A pesar de argumentar que su calendario está más que apretado, el ente rector del fútbol nacional hizo caso omiso a su solicitud y aseguró que el partido ante Colo Colo se jugará sí o sí.

Desde Azul Azul habían enviado un requerimiento hasta Quilín para nuevamente posponer este encuentro, donde argumentaban que “(La U) está siendo perjudicada en su participación internacional”.

El entorno del “Cacique” piensa totalmente diferente a los azules. Así lo hizo saber al menos el exgoleador albo Esteban Paredes, quien en diálogo con Radio ADN señaló que desde el CDA están poniendo “puras excusas”.

Asimismo, puso de ejemplo la vez en que el popular también estuvo con un ajustado calendario: “Deberíamos jugarla. Colo Colo en su momento también jugó un Superclásico y después con Junior. Son excusas, nada más“.

La “esperanza” de la U

Aunque desde la ANFP las cartas están totalmente echadas, desde la comuna de Independencia siguen haciendo énfasis en que el duelo no es viable debido a razones de seguridad. Sin embargo, ahora tienen una excusa más.

“El subsecretario del Interior y el delegado presidencial aún no han venido al estadio a constatar la situación en terreno. Hoy el recinto sigue con obras en ejecución, lo que hace imposible asegurar la seguridad de vecinos, hinchas y trabajadores. Tal como señaló el propio ministro Cordero: mientras existan faenas dentro del estadio, no están dadas las condiciones para jugar la final de la Supercopa”, señaló el jefe comunal Agustín Iglesias durante la jornada de este lunes.

“Quiero ser muy claro: si ocurre algún incidente, quienes deberán responder son el delegado presidencial y la ANFP. Como alcalde, no puedo mirar hacia el lado frente a un riesgo evidente para la seguridad de nuestra comuna”, cerró el edil.

Imágenes del Estadio Santa Laura a pocos días de albergar el partido por la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile (Foto: Municipalidad de Independencia)

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

De no pasar nada extraño, Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.