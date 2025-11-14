En la última semana una importante polémica es la que se ha instaurado tras lo que fueron los dichos del volante de Colo Colo, Esteban Pavez, quien aseguró que la Universidad Católica es la institución más grande del fútbol chileno, palabras que han dejado la grande en el medio futbolístico.

Ante esta situación, un histórico de los ‘Albos’ como lo es Esteban Paredes conversó con Maxi Scheel en su cuenta de TikTok y fue consultado a los dichos de su ex compañero en Colo Colo, con quien no estuvo para nada de acuerdo con sus palabras.

“A ver, yo creo que es falso, Esteban es mi amigo, cada uno tiene opiniones diferentes, yo creo que en el contexto que lo dijo estuvo mal o si lo piensa, que no lo diga (risas)”, comenzó señalando Paredes.

En esa línea, el ex goleador del ‘Cacique’ dejó en claro que para él el equipo más grande de Chile en todos los aspectos es Colo Colo, destruyendo por completo los dichos de Esteban Pavez.

Pavez ha recibido duras críticas | Foto: Photosport

“Son personalidades distintas, pero por historia y por todo Colo Colo obviamente es el mejor”, declara.

Paredes y su cercanía con Pavez

Concluyendo, Paredes indica que tiene una cercanía muy grande con Esteban Pavez, a quien considera un gran amigo y que respeta mucho, pero que tras estos dichos, no ha tenido una conversación con él.

“No le he mandado Whatsapp, si quiero me junto con él y conversamos, la verdad que somos muy amigos, lo respeto y lo quiero mucho, siempre quiero que le vaya bien”, cerró.

En Síntesis…

El volante de Colo Colo, Esteban Pavez, desató polémica al decir que Universidad Católica es la mejor institución.

El histórico goleador Esteban Paredes conversó con Maxi Scheel en TikTok y desmintió los dichos.

Esteban Paredes declaró que Colo Colo es el mejor por historia y en todos los aspectos.