Este miércoles Colo Colo tuvo su tercer entrenamiento de la semana de cara al partido del fin de semana contra Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, un duelo clave para ambos equipos.

Pues los albos quieren seguir acercándose a los puestos de clasificación a Copa Sudamericana, donde tienen cuatro finales por delante para poder alcanzar este objetivo.

Mientras que los Hispanos se están jugando su chance de escapar de la zona de descenso, de ahí la importancia de este cruce.

Las altas y bajas de Colo Colo

Para esta partido por el lado del Cacique hay varias bajas que se repetirán de lo que fue el pasado sábado en el triunfo por 1-0 sobre Ñublense en Chillán.

Entre ellos están los jugadores que se están recuperando de lesiones, como Óscar Opazo, Alexander Oroz, Francisco Marchant, Nicolás Suárez y Arturo Vidal.

El King sufrió una contractura en el isquiotibial derecho el 27 de octubre en el empate 2-2 con Deportes Limache, perdiéndose la visita a los Diablos Rojos. Hasta el momento no ha podido entrenar a la par de sus compañeros y es la gran duda en el cuadro popular para visitar Independencia.

Uno que ya volvió a las prácticas es el defensa Alan Saldivia, quien no juega desde hace ocho partidos. Primero por una rebelde pubalgia por la que tuvo que ser intervenido, pero últimamente había presentado un edema en uno de sus gemelos.

Por el lado de los suspendidos, el entrenador Fernando Ortiz recupera al defensa Sebastián Vegas, pero perdió al volante Víctor Felipe Méndez por acumulación de tarjetas amarillas.

Cabe recordar que el partido de Unión Española con Colo Colo será este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Alan Saldivia volvió a entrenar con normalidad en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

