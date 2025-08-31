Tras la bullada salida del argentino Jorge Almirón, Colo Colo vive una renovación importante con la llegada de Fernando Ortíz como nuevo director técnico de cara a la segunda parte del año.

El anuncio oficial del arribo del “Tano”, como le apodan, ha generado expectación tanto entre los hinchas como en el mundo futbolístico, ya que el argentino llega con la intención de imponer un proyecto competitivo en el Monumental.

Como el exfutbolista se encontraba libre, se espera que su arribo a Chile sea durante la próxima semana, para que se realice la transición con la actual dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez.

Sergio Canales reacciona a la llegada de Fernando Ortíz a Colo Colo

La llegada de Ortíz también ha llamado la atención de figuras internacionales que mantienen vínculo con él, generando reacciones en medios y redes sociales.

Entre ellos se encuentra Sergio Canales, exjugador de Real Madrid y de la Selección de España, quien fue dirigido por el técnico trasandino en Monterrey y se pronunció de manera escueta pero contundente: “Top”.

El comentario de Sergio Canales en la publicación de Colo Colo | FOTO: Instagram

Tras la declaración, los hinchas del conjunto popular no perdieron la oportunidad de invitarlo a jugar en el cuadro de Macul, generando una ola de comentarios en redes sociales.