Mientras Colo Colo y Universidad de Chile comienzan a mirar ya de cerca el Superclásico, la parrilla programática de los programas y espacios deportivos de todo el país también comienza a volcar su foco en este importante encuentro del fútbol chileno.

En la previa a este encuentro, el canal oficial del fútbol nacional, TNT Sports, juntó a dos leyendas de ambos clubes como lo son Waldo Ponce y Héctor Arturo Sanhueza. Este último, fue uno de los grandes capitanes que tuvo el elenco popular antes del inicio de la década del 2010.

En dicho diálogo con el exzaguero de los azules, el “Rey Arturo” repasó lo que eran los Superclásicos de antaño, en donde los hechos de violencia nunca sobrepasaron lo que fue el espectáculo deportivo salvo escasos hechos puntuales: “Nosotros pudimos compartir con ambas barras. Se sentía mejor y más apasionante. Sería bueno poder llegar a eso nuevamente”.

A su vez, sobre el presente del “Cacique”, Sanhueza recalcó: “Ha sido lamentable lo de Colo Colo. Todos esperábamos un papel importante en Copa Libertadores, sobre todo en el año del centenario. Hoy estamos en un momento complicado, pero con la ilusión de ganarle a la U y hacer sentir la localía“.

También tuvo palabras para la partida de Maxi Falcón, defensor que para el otrora capitán albo era vital en el esquema: “Fue un jugador clave por su agresividad y liderazgo en defensa. Ese puesto no se reemplazó correctamente. Si bien Vegas y Amor son talentosos, se necesita a alguien que vaya al duelo y saque al equipo hacia adelante”.

Sanhueza confesó que pudo llegar a Universidad de Chile

Pero antes de convertirse en el gran referente albo tras su paso por Santiago Wanderers, el aguerrido exvolante del “Cacique” aseguró que su vida pudo tener otro destino, precisamente vistiendo la camiseta del archirrival.

“Cuando estaba en Santiago Wanderers me ofrecieron ir a la U en vez de Colo-Colo“, remarcó el exjugador al citado medio.

“Eran las dos opciones. Sin embargo, yo había tenido una mala experiencia con un dirigente, que en aquel entonces hacía dupla con Héctor Pinto, era Vladimir Bigorra. Él me había dejado fuera de la Selección Sub-20.”, remarcó.

Héctor Arturo Sanhueza reveló que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile, pero por varios motivos prefirió llegar a Colo Colo (Foto: Photosrport)

Sin embargo, finalmente recalcó que su fanatismo por el popular fue lo que lo llevó a Macul: “Además, yo era hincha de Colo Colo y quería tener mi oportunidad ahí”, cerró el excapitán de los albos.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico?

La edición 198 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, se desarrollará este domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.