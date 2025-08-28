Las dudas en torno al futuro entrenador de Colo Colo no dejan de abrir debate en el mundo del fútbol chileno y en las últimas horas el nombre de Gustavo Quinteros se fue diluyendo.

Ahora, la dirigencia de Blanco y Negro busca otras alternativas para ocupar la banca y en las últimas horas surgió el del argentino Fernando “Tano” Ortíz, exDT de Monterrey y América en México.

El nombre del trasandino no tardó en instalar la polémica. Mientras algunos lo ven como un técnico con recorrido en el fútbol azteca, otros cuestionan sus reales méritos para aterrizar en Macul.

A Jorge Coke Hevia no le gusta el nombre de Fernando Ortíz en Colo Colo

En ese contexto, las críticas llegaron desde el panel de Pauta de Juego de Radio Pauta, donde el periodista Jorge Coke Hevia no escondió su molestia con la eventual candidatura del exfutbolista.

“En la previa, si llega Fernando Ortíz primero, ¿méritos para dirigir Colo Colo? Cero, puede ser campeón de América si ustedes quieren, pero en la previa 0”, declaró en un comienzo el conductor del espacio radial.

El último club que dirigió Fernando Ortíz fue el Santos Laguna de la Liga MX | FOTO: Manuel Guadarrama/Getty Images)

Agregando que “yo de verdad lo planteo por como está el futbol chileno hoy. ¿Quién está en la pasada? ¿Quién lo ofreció? ¿Quién lo trae? ¿Por qué se te ocurrió Ortíz? Si tú juntas a Mosa con Stowhing, no te dominan un globo adentro de un ascensor. ¿Por qué se les ocurrió? ¿Les hizo una linda presentación?”.

“Insisto, más palmarés tiene la dupla Orzi-Gómez, que salió campeón con Platense pero no tiene por donde dirigir a Colo Colo”, concluyó.

¿Cuándo se definirá quién será el próximo entrenador de Colo Colo?

La incertidumbre continúa en el mundo Colo Colo, y es que se fijó una nueva fecha para conocer al nuevo DT del Cacique: el próximo sábado.