Universidad de Chile tiene una nueva prioridad en el mercado de fichajes. Por expresa petición de Francisco Meneghini, la directiva estudiantil tendrá que ir por un nombre en específico.

¿De quién se trata? El DT quiere contar con Gabriel Arias entre sus dirigidos. Sin embargo, la cúpula universitaria no tiene una misión de fácil abordaje: se reveló el alto salario del experimentado portero.

Según detalló Jorge “Coke” Hevia a través de los micrófonos de Radio Pauta, el arquero de 38 años percibe un sueldo que está por sobre el máximo establecido por Azul Azul. Incluso, por sobre el del mayor referente del plantel.

“Uno dice arquero, (Gabriel) Castellón y falta alguno. Está buscando la U. Sí, pero cuando dicen (Gabriel) Arias… ya lo puedo decir, ya lo puedo decir”, comenzó señalando el periodista.

“Cuando le tocó Colo Colo la puerta, él dijo que cobraba 50 mil dólares. Eso cobra. No se puede, no se puede. En la U, menos. En la U, el contrato parte en Charles Aránguiz y gana menos de la mitad“, agregó.

Gabriel Arias asoma en el horizonte de Universidad de Chile para 2026. (Foto: Getty Images)

Candidato a Universidad de Chile: el 2025 de Gabriel Arias

Durante la reciente temporada, el futbolista mencionado disputó una totalidad de 31 compromisos con Racing Club. En dichos partidos, recibió 27 goles y mantuvo el arco en cero en 14 oportunidades.

Tras finalizar su estadía en la escuadra bonaerense, Gabriel Arias quedó en condición de jugador libre. Ante tal panorama, Universidad de Chile no incurriría en gastos por su incorporación.

En resumen:

Según reveló el periodista Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta, el sueldo que percibe el ex seleccionado nacional está muy por encima de la estructura salarial que maneja la concesionaria laica, incluso superando a sus máximos referentes: