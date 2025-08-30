Este sábado se definió al que será el nuevo entrenador de Colo Colo y el elegido fue el argentino Fernando Ortiz, tras una votación unánime en el directorio de Blanco y Negro.

El técnico argentino de 47 años viene de dirigir al Santos Laguna de México, donde estuvo por seis meses sin resultados positivos. Pero anteriormente había tenido cierto éxito al mando del América y el Monterrey, aunque nunca ha sido campeón.

Pese a aquello, en los últimos días se metió por los palos en la carpeta del Cacique, luego de caerse las opciones de Gustavo Quinteros y Gerardo Martino.

Tras aquello, Ortiz fue el elegido y firmará un contrato hasta diciembre del 2026, aunque con ciertas cláusulas para evaluar su trabajo al final de la presente temporada, donde la obligación es meter al equipo en copas internacionales.

Como el trasandino se encontraba libre, se espera que su arribo a Chile sea durante la próxima semana, para que se haga la transición con la actual dupla técnica interina conformada por Hugo Gonzalez y Luis Pérez, quienes se hicieron cargo del primer equipo tras la salida de Jorge Almirón.

En Colo Colo esperan por el arribo de Fernando Ortiz. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz en Colo Colo?

El debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo será ante Universidad de Chile en la Supercopa, que está programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Así es, el Tano, como le apodan, tendrá su estreno nada más que en el último Superclásico de la temporada y disputando el título que defiende el Cacique.