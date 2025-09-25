Colo Colo prepara amistosos para el período de receso por el Mundial sub-20. Aníbal Mosa confirmó encuentros ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán (1/10) y Deportes Puerto Montt en el Chinquihue (8/10), además de un compromiso a puertas cerradas frente a Palestino en el Monumental (11/10)

Los Albos tenían la chance de jugar un amistoso ante Deportes Temuco. Sin embargo, fue descartado por decisión del municipio que no quiso albergar el evento, argumentando que las barras de equipos de alta convocatoria generan problemas.

Ahora, al Cacique se le puede caer otro encuentro. Se trata del partido ante Ñublense en Chillán que está pensando para jugarse el miércoles 1 de octubre a las 21:30.

Según reportó ADN, la situación que está complicando la realización del partido es que Carabineros considera que no hay contingente policial suficiente para el evento, pues algunos funcionarios se trasladaron a Talca con motivo del Mundial Sub-20.

Municipio de Chillán quiere que se juegue el partido de Ñublense vs. Colo Colo

Todo quedará en manos de la Delegación Presidencial que deberá decidir si da el ok al compromiso y en qué condiciones en caso de dar luz verde. Desde la Municipalidad de Chillán están llanos a que se juegue con hinchada de ambos equipos.

Partido de Colo Colo vs. Ñublense corre riesgo debido a falta de contingente policial. (Foto: Photosport)

En el Cacique ahora la máxima concentración pasa en el partido ante Deportes Iquique de este viernes 26 de septiembre a las 19:00 en el estadio Monumental por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.