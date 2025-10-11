En Colo Colo ya se alistan para lo que será la renudación de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20, donde su primer partido será ante el líder Coquimbo Unido.

Para aquel compromiso los albos tendrán un importante regreso en el equipo, ya que el goleador Javier Correa está entrenando con normalidad y será tenido en cuenta luego de superar un desgarro en el aductor izquierdo.

Así lo confirmó el propio entrenador Fernando Ortiz en la conferencia de prensa que dio este viernes: “Javi está recuperado. Hace tres o cuatro días se quedó acá en Santiago, cuando viajamos a Puerto Montt, para seguir poniéndose puesta a punto en lo físico. Javi ya desde el día de hoy (viernes) compite por un puesto para el día de Coquimbo”.

La figura de Colo Colo que vuelve a encender las alarmas

Pero en la instancia, el técnico argentino también alertó de lo sucedido con otra figura que también venía saliendo de una lesión. Se trata del defensa Alan Saldivia, que ha tenido una rebelde pubalgia, por lo que decidieron que se sometiera a cirugía.

Su recuperación iba bien, pero el uruguayo se habría resentido en otro lugar, lo que ha atrasado su regreso a las canchas.

Así lo explicó el propio Ortiz: “Alan todavía no, le falta un poquito, se resintió, no de su pubalgia sino en otro sector, la descompensación que puede llegar a tener en el físico”.

“Pero tiene muchas ganas, ya está desesperado, pero eso es lo importante que él siempre quiere estar. Tiene que saber controlar sus emociones en un proceso de lesión para que pueda llegar al cien y competir también”, completó el DT de 47 años.

Alan Saldivia se ha perdido los últimos cuatro partidos oficiales de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El Cacique le tocará visitar a los Piratas el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera.