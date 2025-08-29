En Colo Colo llegó una inesperada oferta por una de sus figuras a dos días del Superclásico contra Universidad de Chile, lo que generó cierta incertidumbre este viernes en el Estadio Monumental.

La propuesta es del Vasco Da Gama de Brasil por el defensa uruguayo Alan Saldivia, quien la semana pasada había recibido un ofrecimiento del Houston Dynamo de la MLS, el que no prosperó.

Es más, el zaguero de 23 años quedó fuera del entrenamiento de esta jornada en Macul, ya que se reunió con su representante y la dirigencia de Colo Colo para abordar esta oferta desde el ‘Gigante de la Colina’.

Según información emitida en Radio ADN y también en ESPN Chile, el ofrecimiento sería un préstamo con opción de compra obligatoria por el 70% del pase.

Cabe recordar que Saldivia tiene una cláusula de salida que fue rebajada a 2,5 millones de dólares por el 50% de su carta, por lo que ahora queda por conocer el resto de las condiciones que ofrece el equipo de Río de Janeiro.

El defensor charrúa era uno de los posibles transferibles en este mercado de invierno, ya que es uno de los mayores activos del club y su deseo personal también era dar el salto al exterior, donde en el Brasileirao ya había despertado el interés del Fluminense semanas atrás.

Ahora todo depende de lo que decida el directorio de Blanco y Negro en la reunión extraordinaria que fue citada para mañana (sábado) de forma telemática, donde se analizará esta oferta y también definirán al nuevo entrenador del cuadro popular.

Alan Saldivia estaría viviendo sus últimas horas en Colo Colo. (Foto: Photosport)

¿Alan Saldivia podrá jugar el Superclásico?

Se esperaba que Alan Saldivia fuera titular en el Superclásico del domingo, donde Colo Colo recibirá a la U desde las 15:00 horas en el Monumental, pero con esta oferta sobre la mesa su presencia queda en duda hasta que no se resuelva su futuro.