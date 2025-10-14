Este martes el Club Social y Deportivo Colo Colo ‘arellanizó’ al nuevo cuerpo técnico del primer equipo masculino, liderado por el argentino Fernando Ortiz, quien quedó fascinado con la historia del cuadro popular, que por lo demás este año está en su centenario.

Tras este ritual, habló con Radio ADN el presidente de la corporación, Edmundo Valladares, quien se refirió a la última polémica que envuelve a Blanco y Negro, la concesionaria que controla el fútbol profesional de la institución alba.

Esto a raíz del rechazo a los estados financieros por tercera vez en el año, que ocurrió el pasado viernes en la Junta de Accionistas, donde una vez más quedó en evidencia el quiebre que existe al interior del directorio, entre el bloque que lidera Aníbal Mosa y el de los empresarios Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle.

“Este es un conflicto que se extiende ya por casi 10 años, es un conflicto que lleva mucho tiempo. Nosotros hemos sido parte por el contrato de concesión de esta mesa, hemos tratado de poner siempre de nuestra parte lo mejores esfuerzos en lo que sea lo mejor para el club desde nuestras posibilidades”, comenzó diciendo Valladares.

“Obviamente que este escenario no ayuda al desarrollo de Colo Colo, obviamente es una mesa que está quebrada y en ese sentido, si bien hay muchas cosas en las que probablemente no nos vamos a poner de acuerdo todos los sectores que conforman la mesa, sí hay que buscar algunos puntos de encuentro”, planteó quien también fue presidente de ByN entre 2021 y 2022.

Edmundo Valladares guió la ‘arellanización’ del nuevo cuerpo técnico de Colo Colo. (Foto: CSD Colo Colo)

Edmundo Valladares presiona por el nuevo estadio de Colo Colo

En esa línea, aprovechó de poner sobre la mesa el tema de la remodelación del Estadio Monumental, ya que no hay mayores novedades a partir de la maqueta que se presentó en abril.

“Y esos puntos de encuentro para mí van de la mano de poder ponernos a conversar en serio con la remodelación del estadio y nosotros como club ese va a ser nuestro camino y eso es lo que nosotros hemos tratado de impulsar: los proyectos, el desarrollo deportivo, el desarrollo de infraestructura, el espacio que debe tener el fútbol femenino y por cierto el rol que deben tener los socios donde también Blanco y Negro está completamente al debe”, lanzó el periodista.