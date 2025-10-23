En Colo Colo hay un nombre que empieza a tomar fuerza para ser el nuevo arquero a contar de la próxima temporada, esto ante la inminente venta de Brayan Cortés a Peñarol, quien está a préstamo con opción de compra.

Se trata del argentino nacionalizado chileno Gabriel Arias, quien termina contrato en diciembre con Racing de Avellaneda y su futuro estaría lejos de La Academia tras perder la titularidad.

Según las primeras informaciones, en Blanco y Negro miran de reojo la posibilidad de fichar a costo cero al oriundo de Neuquén, para que compita por el puesto con Fernando De Paul.

Los reparos de un experto en el arco de Colo Colo

Ante esta posibilidad, BOLAVIP le consultó a un experto en el tema por su opinión acerca de este nombre. Se trata de Julio Rodríguez, exfutbolista y reconocido preparador de arqueros, quien entre sus discípulos tuvo a Claudio Bravo.

Respecto a Gabriel Arias, quien también jugó en Colo Colo tiene un claro análisis según cómo quiera plantear los partidos el entrenador Fernando Ortiz.

“Depende de cómo quiera jugar el técnico. Si el técnico quiere jugar como Guardiola, va a tener problemas con él. Pero si el técnico es más defensivo y no necesita que Arias salga más de su arco, creo que Arias es un buen arquero para Colo Colo”, comenzó diciendo Rodríguez.

En esa línea, hizo inmediatamente sus reparos por el poco manejo con los pies que tiene el Gabi Arias.

“Todos sabemos que no es un hombre que juegue bien con los pies, que no juega muy fuera de su arco, son dos cosas diferentes. No creo que tampoco sea muy preciso pasando el balón al jugador, más que nada él se dedica a atajar. Me da la impresión que no es un arquero que mantenga mucho la posesión del balón, y que dé pases muy certeros y siempre habilite a sus compañeros. Es un buen arquero para cualquier equipo, pero una vez más, si Guardiola es el técnico, no lo contrata“, indicó.

Gabriel Arias enfrentó a Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

“Igual es un buen arquero para cualquier equipo de acá de Chile, porque acá todavía no llega tanto la modernidad de que el arquero tiene la obligación de salir jugando, por ejemplo, y no perder el balón, pasar el balón entre líneas, buscar el jugador que está libre, varias cosas que acá no se toman en cuenta cuando el arquero tiene el balón”, agregó.

Finalmente, Hulk le dio el visto bueno pero conociendo sus limitaciones: “Ha demostrado que es un buen arquero, pero utilizándolo con un juego de Colo Colo no tan espectacular desde la salida del balón con el defensor”.