Pablo Solari, exjugador de Colo Colo y River Plate, atraviesa hoy uno de los momentos más complejos de su vida. El “Pibe” comunicó la sentida noticia a través de sus redes sociales.

El actual jugador del Spartak de Moscú fue impactado por una triste noticia. Su abuelo falleció esta jornada y remeció al futbolista de 24 años.

El exdelantero albo subió una postal junto a su abuelo en sus historias de Instagram: “Descansa en paz, abuelito querido. Te amo”, escribió en sus redes.

La noticia golpea de lleno al jugador quien conquistara los corazones del pueblo colocolino en 2021, cuando se matriculó con el tanto sobre Universidad de Concepción en el trascendental partido por la permanencia en Primera División.

La sentida postal de Pablo Solari junto a su abuelo

Pablo Solari lamenta el sensible fallecimiento de su abuelo en Rusia (Foto: Pablo Solari)

El presente de Pablo Solari en Rusia

Esta temporada junto al Spartak de Moscú, Pablo Solari ha disputado 12 encuentros y ha marcado dos goles. En seis de estos encuentros entró como titular, mientras que en otros seis lo hizo desde el banco.

El de Arizona llegó con un valor de mercado de 7 millones de euros a vivir su primera aventura fuera del continente. Hoy, está tasado en 10 millones de la misma moneda.